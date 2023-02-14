



Молдова внезапно закрыла воздушное пространство

Во вторник, 14 февраля, Молдова временно закрыла свое воздушное пространство.



Информацию об этом подтверждает авиакомпания Air Moldova в Facebook.



"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов", - сказано в сообщении.



Авиакомпания призвала пассажиров сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта на специальных сайтах.



По данным молдавских СМИ, воздушное пространство, вероятно, закрыто до 16:00. Согласно сообщениям, это произошло в целях безопасности из-за российского разведывательного дрона. Официально эту информацию пока что не подтвердили.