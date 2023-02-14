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Молдова внезапно закрыла воздушное пространство
14.02.2023 14:45 Алина Груднева

Молдова внезапно закрыла воздушное пространство

Во вторник, 14 февраля, Молдова временно закрыла свое воздушное пространство.

Информацию об этом подтверждает авиакомпания Air Moldova в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов", - сказано в сообщении.

Авиакомпания призвала пассажиров сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта на специальных сайтах.

По данным молдавских СМИ, воздушное пространство, вероятно, закрыто до 16:00. Согласно сообщениям, это произошло в целях безопасности из-за российского разведывательного дрона. Официально эту информацию пока что не подтвердили.

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