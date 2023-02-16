



Минздрав обновил рекомендации из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее

Министерство здравоохранения выпустило обновленные рекомендации для израильских путешественников в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее.



Об этом сообщает пресс-служба минздрава.



По данным ведомства, инкубационный период гамбургского вируса составляет до 21 дня. В случае возникновения таких побочных эффектов, как лихорадка, сильная головная боль, повышенная утомляемость, мышечные боли и спазмы, рвота, диарея, боль в животе, или необъяснимое кровотечение, во время или в течение 21 дня после пребывания в Экваториальной Гвинее, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.



Среди рекомендаций минздрава для путешественников также перечислены: профилактическое лечение малярии, избегание контакта с больными или умершими от болезни и их выделениями или любыми предметами, с которыми больные контактировали, не употреблять сырое мясо, не контактировать с дикими животными, их выделениями или разделанными тушами.



Также министерство рекомендует избегать многолюдных собраний и соблюдать гигиену рук.