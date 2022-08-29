



Министры туризма Азербайджана и Израиля: лучшие самолеты, больше рейсов

На фоне интенсивно развивающихся отношений между Израилем и Азербайджаном спрос на авиаперелеты между нашими странами растет. Главы израильского и азербайджанского туристических ведомств работают над активизацией воздушного сообщения между Тель-Авивом и Баку.

Первым шагом стало решение национального авиаперевозчика Azerbaijan Airlines о замене борта 1, 08, 11, 15 сентября 2022 г.: теперь в эти дни на маршруте вместо AIRBUS A319 будет летать комфортабельный Boing 787 Dreamliner. При дальнейшем повышении спроса авиакомпания планирует продолжить замену бортов, чтобы сделать перелеты Тель-Авив-Баку максимально удобными. Помимо этого министр Развозов предложил израильской авиакомпании "Эль Аль" рассмотреть возможность открытия дополнительных рейсов по этому маршруту.

Министр Развозов: "Израиль и Азербайджан соединяют тесные исторические и культурные связи. Израильские туристы все чаще проявляют желание посетить гостеприимный Азербайджан, а туристы из Азербайджана с радостью приезжают в наш солнечный Израиль. Я всеми силами способствую дальнейшему сближению наших стран и народов, в частности -- активно работаю над расширением авиасообщения".

Глава Национального агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев: "Азербайджан и Израиль связывают прочные отношения, в том числе в сфере туризма. В Тель-Авиве с прошлого года действует наше туристическое представительство, которое призвано шире и детальнее информировать израильтян о комфортном, интересном, безопасном отдыхе в дружеском Азербайджане. После пандемии мы наблюдаем рост числа туристов в обоих направлениях, и активизация авиасообщения придаст этому процессу дополнительный импульс. Продолжим прикладывать усилия для достижения новых успехов".