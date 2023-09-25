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МИД Израиля: США объявят об отмене визового режима на этой неделе
25.09.2023 20:12 Алина Груднева

МИД Израиля: США объявят об отмене визового режима на этой неделе

Соединенные Штаты Америки объявят об отмене визового режима в течение недели.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.

По данным внешнеполитического ведомства, Еврейское Государство выполнило все условия для присоединения к программе безвизового режима.

Ожидается, что с ноября этого года граждане Израиля, имеющие биометрический паспорт, смогут получить вид на жительство сроком до 90 дней, заполнив специальную онлайн-форму.

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