



МИД Израиля: США объявят об отмене визового режима на этой неделе

Соединенные Штаты Америки объявят об отмене визового режима в течение недели.



Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.



По данным внешнеполитического ведомства, Еврейское Государство выполнило все условия для присоединения к программе безвизового режима.



Ожидается, что с ноября этого года граждане Израиля, имеющие биометрический паспорт, смогут получить вид на жительство сроком до 90 дней, заполнив специальную онлайн-форму.