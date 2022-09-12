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МИД Черногории выступил за отмену безвиза с РФ
12.09.2022 01:32 Александр Юзовский

МИД Черногории выступил за отмену безвиза с РФ

Министерство иностранных дел Черногории считает, что страна во всем должна быть на стороне Евросоюза, включая вопрос безвизового соглашения с РФ. 

"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", - сообщает черногорское издание "Дан" со ссылкой на МИД страны.

С 2008 года между Черногорией и Россией действует соглашение о безвизовых поездках граждан

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