



Международный аэропорт Дубая в девятый раз признан самым загруженным в мире

Международный совет аэропортов (ACI) по итогам 2022 года признал самой загруженной в мире воздушную гавань Дубая, говорится в отчете организации.



По ее данным, в прошлом году пассажиропоток международного аэропорта составил 66,07 млн человек, что на 127% выше, чем в 2021 году. Отмечается, что на вершине этого рейтинга он находится девятый год подряд.



Второе место по загруженности занял аэропорт Хитроу в Лондоне, его услугами в 2022 году воспользовались 58,24 млн пассажиров, а третье - аэропорт Амстердама с пассажиропотоком 52,46 млн человек.



В первой десятке также оказались аэропорты Парижа, Стамбула, Франкфурта, Мадрида, Дохи, Сингапура и Гатвик в Лондоне.



Ранее международную воздушную гавань Дубая признали аэропортом года в рамках конкурса "Aviation Business Awards 2022". Звание аэропорту присудили за достижения в бизнес-сфере. Отмечается, что в первой половине года услугами воздушной гавани воспользовались 28 млн человек, что в три раза больше, чем в прошлом

