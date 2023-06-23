



Международные рейсы из аэропорта Хайфы расписаны до конца октября

После четырехлетнего отсутствия международной авиации первый коммерческий рейс на Кипр вылетел в четверг утром из аэропорта Хайфы. Как сообщает Walla, расписание рейсов из Хайфы запланировано до конца октября.



Рейсы в Ларнаку и Пафос будут выполняться шесть дней в неделю по три рейса туда и обратно на самолете модели Bombardier 8-100 на 34 места.

Есть два ежедневных рейса в Ларнаку из Хайфы, первый вылетает в 8:00, а еще один рейс - во второй половине дня в 15:30. Рейсы обратно из Ларнаки в Хайфу отправляются в 10:00 и еще один рейс - в 17:30



Будет выполняться один ежедневный рейс в Пафос из Хайфы в 11:45, а обратный рейс будет вылетать из Пафоса в Хайфу в 13:30.



“Рейсы из аэропорта Хайфы предназначены для удобства жителей Нетании, проживающих на севере Израиля, и являются результатом стратегического мышления и планирования авиационной модели, которая включает в себя разнообразный график полетов и экономит время летом, когда дороги загружены, особенно в аэропорту Бен-Гурион”, — сказала вице-президент Issta по маркетингу и продажам Тали Ной.



По словам вице-президента Israir по маркетингу и продажам Хилы Хермолин Ронан: “Мы внимательно относимся к нашим клиентам на севере и обеспечиваем короткое и приятное обслуживание клиентов с момента их прибытия в аэропорт. Первые рейсы уже заполнены, и мы также планирует запустить рейсы из Хайфы по дополнительным направлениям”.



