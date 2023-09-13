



Местные переселяются в пещеры: Остров Санторини страдает из-за овертуризма

Население Санторини составляет всего 15 тысяч человек, и ежегодно остров привлекает около двух миллионов посетителей, что означает, что на каждого местного жителя приходится 1333 туриста. В результате в сезон столица острова, Фира, переполнена толпами людей. Главными их источниками являются пассажиры круизных судов. Однако, как жалуются местные жители и владельцы магазинов на берегу, часто посещающие круизные суда, эти пассажиры создают толпы, но не приносят заметных денег в местную экономику.



"Мы хотим туризма и денег, но эти люди, которых вы видите на круизах, не приносят пользы – они просто блокируют наши улицы и не тратят деньги здесь, потому что у них уже есть все на корабле", – жалуется типичный местный бизнесмен.



В самые загруженные дни на остров приходит до 18 000 круизных пассажиров. Однако и когда туристы тратят деньги, с этим тоже не все гладко. Доктор Лорен Сигел, старший преподаватель кафедры туризма и мероприятий в Гринвичском университете, провела исследование влияния туризма на остров и обнаружила, что он вызывает инфляцию, делая товары и услуги недоступными для большинства местных жителей, несмотря на вливание средств в экономику. Цены на жилье выросли так, что выталкивают местных обитателей с рынка недвижимости. Даже популярный сервис Airbnb способствует росту цен на жилье в Санторини.



“600 евро в месяц за небольшую квартиру может показаться неплохой ценой, но это половина зарплаты многих местных жителей. Некоторые люди пришли в такое отчаяние, что приходится разбивать палатки на пляже и искать убежища в пещерах”, – рассказал еще один местный житель.