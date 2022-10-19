



Мерсин — новая Мекка для желающих переехать в Турцию

Купить апартаменты на берегу Средиземного моря — мечта многих людей. И если совсем недавно инвесторы из стран постсоветского пространства в основном выбирали Анталию и Аланию, то сегодня все большую популярность приобретает недвижимость в Мерсине. В мегаполисе можно найти все, что требуется для комфортной жизни и отличного отдыха:

развитую социальную инфраструктуру;

протяженные пляжи и уютные набережные;

пальмы и апельсиновые деревья;

прибрежные кафе и рестораны;

торговые и развлекательные центры;

архитектурные памятники.