Мерсин — новая Мекка для желающих переехать в Турцию
Купить апартаменты на берегу Средиземного моря — мечта многих людей. И если совсем недавно инвесторы из стран постсоветского пространства в основном выбирали Анталию и Аланию, то сегодня все большую популярность приобретает недвижимость в Мерсине. В мегаполисе можно найти все, что требуется для комфортной жизни и отличного отдыха:
- развитую социальную инфраструктуру;
- протяженные пляжи и уютные набережные;
- пальмы и апельсиновые деревья;
- прибрежные кафе и рестораны;
- торговые и развлекательные центры;
- архитектурные памятники.
Что расскажут карта и справочники
Площадь города — 16 тысяч квадратных километров. В мегаполисе, расположенном на восток от Алании, проживает почти два миллиона человек. В центральной части находится порт, недалеко от него — крупная марина, у причалов которой пришвартовано множество красивых яхт и катеров. В этом районе пляжей для купания мало, зато есть много ресторанов и магазинов. Намного больше хорошо обустроенных пляжей — ближе к западной окраине города или в пригородах.
Ехать в Мерсин из ближайшего международного аэропорта (г. Адана) около 70 км. Скоро это расстояние сократиться почти вдвое, поскольку на 2023 год запланировано открытие международного терминала в новой воздушной гавани возле Тарсуса.
Поселения на месте города-миллионника существовали с 7 века до нашей эры, упоминания о них встречаются во многих древних текстах, дошедших до наших дней. В одноименной провинции множество исторических и природных достопримечательностей: знаменитая Девичья крепость (Кызкалеси), водопад Еркёпрю, пещеры Рай и Ад, подземная церковь Святой Теклы, руины Помпеиполиса и другие примечательные места.
Успеть до очередного повышения цен и закрытия районов
За последние полгода россияне стали лидерами среди иностранных покупателей турецкой жилой недвижимости. Значительно активнее, чем раньше, ведут себя на рынке и граждане из других стран постсоветского пространства, включая украинцев и казахстанцев. Высокий спрос — причина роста цен на апартаменты в курортных городах.
Что можно посоветовать иностранцам с ограниченным инвестиционным бюджетом? Например, инвестировать в жилье от застройщика на ранних этапах строительства. Без сомнений, хорошим решением будет купить квартиру в Мерсине — Турция известна высоким качеством и четким соблюдением сроков строительства. Здесь строительные компании получают разрешение на застройку и возводят многоэтажные жилые комплексы. Запланированное на ближайшее время открытие международного аэропорта даст толчок дальнейшему развитию города, в том числе и совершенствованию курортной инфраструктуры. Цены без сомнения будут расти, но пока здесь еще можно купить апартаменты в новой резиденции значительно дешевле, чем в Анталии.
В среднем турецкие новостройки готовы к заселению уже через 2 года от момента рытья котлована, а первоначальный взнос составляет всего 30% от полной стоимости. Поможет справиться инвестору с финансовой нагрузкой также беспроцентная рассрочка от застройщика с удобным календарным графиком оплат.
Инвестору, цель которого — оформление ikamet, следует знать, что с 1 июля этого года закрыли часть микрорайонов Мерсина для получения новых ВНЖ (в районах Гюльнар, Акдениз, Енишехир, Мезитли, Эрдемли, Тарсус, Силифке, Торослар). Есть и другие особенности местного рынка недвижимости, на которые обязательно надо обратить внимание. Обращение в агентство недвижимости в Мерсине поможет пройти путь от выбора апартаментов до получения TAPU быстро и без непредвиденных потерь. В сотрудничестве с профессионалами планы инвестора станут реальностью и позволят в полном объеме реализовать поставленные цели.