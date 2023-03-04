Lufthansa установит каюты для семейных пар в самолетах – фото
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa предложит для семейных пар в бизнес-классе специальные каюты Suite Plus на авиалайнерах, выполняющих дальнемагистральные рейсы. Об этом сообщает Avianews.
Впервые Suite Plus появится в 2024 году на новых авиалайнерах Airbus A350. Позже обновленный первый класс установят в другие самолеты. Boeing 787-9, Boeing 777-9 и Boeing 747-8.
В семейной каюте смогут путешествовать два человека. Это может быть как два взрослых, так и взрослый с ребенком. Каюта будет отделена от прохода перегородкой к потолку и будет иметь два кресла по метру шириной. Эти кресла могут трансформироваться в полноценную горизонтальную 2-спальную кровать.
Пассажиры, путешествующие бизнес-классом одни, смогут заказать каюту меньшего размера, которая рассчитана на одного человека.
Lufthansa представила новый вариант размещения в первом классе First class suite plus.— Актуальный Мир (@WorldActually) March 2, 2023
Это отдельная двухместная «каюта» с перегородкой высотой до потолка, закрывающейся дверью, большим столом, двумя широкими сиденьями, которые можно объединить в двуспальную кровать. pic.twitter.com/mGMEdJIk6j