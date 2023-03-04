



Lufthansa установит каюты для семейных пар в самолетах – фото

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa предложит для семейных пар в бизнес-классе специальные каюты Suite Plus на авиалайнерах, выполняющих дальнемагистральные рейсы. Об этом сообщает Avianews.



Впервые Suite Plus появится в 2024 году на новых авиалайнерах Airbus A350. Позже обновленный первый класс установят в другие самолеты. Boeing 787-9, Boeing 777-9 и Boeing 747-8.



В семейной каюте смогут путешествовать два человека. Это может быть как два взрослых, так и взрослый с ребенком. Каюта будет отделена от прохода перегородкой к потолку и будет иметь два кресла по метру шириной. Эти кресла могут трансформироваться в полноценную горизонтальную 2-спальную кровать.



Пассажиры, путешествующие бизнес-классом одни, смогут заказать каюту меньшего размера, которая рассчитана на одного человека.

