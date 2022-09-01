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Lufthansa отменяет сотни рейсов из-за забастовки пилотов
01.09.2022 18:07 Ольга Белозерова

Lufthansa отменяет сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa отменяет в пятницу почти все пассажирские и грузовые рейсы из аэропортов Франкфурта и Мюнхена из-за запланированной забастовки пилотов.

Профсоюз представляющий пилотов Lufthansa, объявил сегодня утром, что устроит забастовку после того, как руководство отклонило требования о повышении заработной платы.

По данным CBS News, будут отменены около 800 рейсов. Это затронет большое количество путешественников, возвращающихся с каникул. 

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