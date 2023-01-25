Лучшие повара Израиля ждут вас на празднике Yum Festival в гостиницах Isrotel
- Выходные с шеф-поварами, которые составляют авангард израильского кулинарного искусства: Разом Рахавом, Йоси Шитритом, доктором Ноф Атамной и Ави Битоном.
- Перед вами выступят: Ран Данкер, Пабло Розенберг и «Ритм-клуб» Авиху Пинхасова.
- Вас ждут Food Trucks с вкуснейшим стрит-фудом от шеф-поваров Надава и Даниэля, шеф-повара Охада Леви и победителя конкурса Master Chef Гилеля Гарди.
В уикенд 9-11 марта в Эйлате в сети пройдёт впервые Yum Festival: кулинарный и культурный уик-энд. В гостиницах Royal Beach Eilat, Agamim, Sport Club и King Solomon гостей ждут уникальные блюда от ведущих израильских шеф-поваров, живые концерты, мастер-классы, дегустации вин, пива, коктейлей и кофе, встреча шаббата и множество других сюрпризов.
Сеть Isrotel примет ведущих шеф-поваров, которые составляют авангард кулинарного искусства Израиля, в том числе Раза Рахава, который будет гостить в Royal Beach Hotel Eilat, Йоси Шитрита, который посетит отель Agamim, доктора Ноф Атамну, которая почтит своим присутствием отель Sport Club, и Ави Битона – в отеле King Solomon.
В течение трех дней фестиваля повара будут готовить специальные блюда на завтрак, ужин и особую пятничную трапезу. Наряду с местными шеф-поварами в фестивале примет участие и зарубежная знаменитость – испанец Дэвид Гиль из группы El Bulli, который представит специальный десерт в кафе La Boulevard в Royal Beach Eilat. Кроме того, получит возможность показать себя и молодое поколение израильского кулинарного мира: на площадке Isrotel Live гостей ждут Food Trucks с современным стрит-фудом с уникальными вкусами от шеф-поваров Надава и Даниэля, Гилеля Гарди (Master Chef) и шеф-повара Охада Леви.
*Гости каждого отеля смогут наслаждаться блюдами того повара, который остановился в одном отеле с ними.
Любителей культуры порадуют разнообразные выступления первоклассных артистов. Главное шоу состоится в пятницу вечером: «Ритм-клуб» Авиху Пинхасова вместе с ди-джеем Дани Тувалем. Вечером Ран Данкер станет гостем ди-джея Далит Рэчестер в пабе Monkeys, Пабло Розенберг выступит в пабе Jasper 08.
В отелях пройдут мастер-классы и дегустации вин, пива, коктейлей и кофе:
- Класс виноделия - Виктор Шонфельд, главный винодел «Рамат а-Голан», познакомит с северными «звездами».
- Семинар по миксологии с коктейль-мастером.
- Мастер-класс о кофейных зернах – «От полей Африки до чашки макиато».
- «Крафтовое пиво — когда традиции встречаются с инновациями».
О сети Isrotel
Сеть Isrotel была основана в 1984 году британским предпринимателем Дэвидом Льюисом и начиналась с гостиницы King Solomon в Эйлате. Сегодня в сеть входят 23 отеля, расположенных по всей стране, с общим номерным фондом в 4402 номера, где работают более 5200 сотрудников.
Подробности о фестивале и заказ номеров на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/culinary_yum
Или по телефону *5585
При заказе через сайт – скидка 5%. Члены клуба Isrotel SunClub получают дополнительные скидки.
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