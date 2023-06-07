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Ямайка
07.06.2023 09:15 Наталья Богинская

Лучшие острова мира: награда “Выбор читателей” Choice Awards 2023

В опросе на получение награды Readers' Choice Awards 2023 читатели проголосовали за свои любимые места, отели, аэропорты, круизные лайнеры, турагентов и многое другое.

Острова могут быть заколдованными и секретными, а также безопасными убежищами, на которых можно укрыться. Они также могут быть хрупкими – взгляните на Боракай на Филиппинах, олицетворение взлетов и падений тропического туризма, который недавно запретил посетителей, позволяя местным жителям заново открыть для себя его красоту. Другие стали олицетворять определенные идеалы, такие как Галапагосские острова, получившие наивысший рейтинг за устойчивость, и Ибица, известная различными видами дикой природы, а также своей развивающейся системой питания “от фермы до вилки”. Высшие кулинарные оценки, тем не менее, достались Сицилии, которую читатели также оценили за ее пейзажи, разделив предпочтения с Капри, Мадейрой и Мауи.

Это лучшие острова мира по версии Readers' Choice Awards 2022 . Приведенные ниже баллы представляют собой проценты, представляющие общий средний уровень удовлетворенности.

Лучшие острова Великобритании

  • 7. Оркни. Оценка 70,83
  • 6. Шетландские острова . Оценка 74,00
  • 5. Остров Уайт . Оценка 75,17
  • 4. Гебриды . Оценка 75,42
  • 3. Остров Мэн. Оценка 80,94
  • 2. Острова Силли . Оценка 83,96
  • 1. Джерси и Гернси. Оценка 85,83

Лучшие острова в Европе
  • 20. Капри , Италия. Оценка 76,92
  • 19. Мальта . Оценка 78,03
  • 18. Корсика , Франция. Оценка 78,97
  • 17. Аранские острова, Ирландия. Оценка 79,58
  • 16. Кос, Греция. Оценка 80,00
  • 15. Канарские острова , Испания. Оценка 80,38
  • 14. Майорка , Испания. Оценка 81,27 
  • 13. Кипр . Оценка 81,30 
  • 12. Мадейра , Португалия. Оценка 82,01 
  • 11. Родос, Греция. Оценка 82,13 
  • 10. Корфу , Греция. Оценка 82,66 
  • 9. Парос , Греция. Оценка 82,75 
  • 8. Азорские острова , Португалия. Оценка 82,76
  • 7. Хвар, Хорватия. Оценка 83,17
  • 6. Санторини , Греция. Оценка 83,22
  • 5. Сицилия , Италия. Оценка 83,48 
  • 4. Миконос , Греция. Оценка 85,26 
  • 3. Сардиния , Италия. Оценка 86,04
  • 2. Крит , Греция. Оценка 86,48
  • 1. Ибица , Испания. Оценка 88,54

Лучшие острова Карибского моря и Атлантики
  • 10. Британские Виргинские острова. Оценка 85,52
  • 9. Антигуа. Оценка 85,65
  • 8. Невис. Оценка 86,99
  • 7. Ямайка. Оценка 87,07
  • 6. Сент-Люсия. Оценка 87,28
  • 5. Барбадос . Оценка 87,43
  • 4. Бермуды. Оценка 87,92
  • 3. Теркс и Кайкос . Оценка 87,98
  • 2. Ангилья. Оценка 89,21
  • 1. Сен-Барт . Оценка 90,45

Лучшие острова Центральной и Южной Америки
  • 5. Галапагосские острова, Эквадор. Оценка 77,97
  • 4. Амбергрис Кайе, Белиз. Оценка 80,18
  • 3. Роатан, Гондурас. Оценка 80,75
  • 2. Сан-Андрес и Провиденсия, Колумбия. Оценка 88,33
  • 1. Фернандо де Норонья, Бразилия. Оценка 93,00
  • Лучшие острова Австралии и южной части Тихого океана
  • 5. Таити, Французская Полинезия. Оценка 82,77
  • 4. Муреа, Французская Полинезия. Оценка 84,01
  • 3. Тасмания, Австралия. Оценка 87,5
  • 2. Бора-Бора, Французская Полинезия. Оценка 87,59
  • 1. Фиджи. Оценка 87,76

Лучшие острова Азии
  • 10. Острова Пхи-Пхи, Таиланд. Оценка 76,41
  • 9. Окинава и острова Рюкю, Япония. Оценка 83,00
  • 8. Палаван , Филиппины. Оценка 88,99
  • 7. Шри-Ланка . Оценка 89,17
  • 6. Фукуок, Вьетнам. Оценка 89,77
  • 5. Пхукет , Таиланд. Оценка 90,88
  • 4. Лангкави, Малайзия. Оценка 90,97
  • 3. Остров Самуи, Таиланд. Оценка 92,13
  • 2. Бали , Индонезия. Оценка 93,90
  • 1. Боракай, Филиппины. Оценка 95,13
Лучшие острова Африки и Индийского океана
  • 5. Занзибар, Танзания. Оценка 83,37
  • 4. Сейшелы . Оценка 84,89
  • 3. Маврикий . Оценка 90,00
  • 2. Архипелаг Базаруто, Мозамбик. Оценка 90,75
  • 1. Мальдивы . Оценка 91,85

Лучшие острова Северной Америки
  • 10. Большой остров, США. Оценка 87,24
  • 9. Оаху, США. Оценка 87,47
  • 8. Остров Кейп-Бретон, Канада. Оценка 87,92
  • 7. Исла Мухерес, Мексика. Оценка 88,01
  • 6. Исла Холбокс , Мексика. Оценка 88,96
  • 5. Мауи, США. Оценка 89,01
  • 4. Нантакет, США. Оценка 93,30
  • 3. Остров Амелия, США. Оценка 95,66
  • 2. Остров Киава, США. Оценка 95,88
  • 1. Хилтон-Хед-Айленд, США. Оценка 96,36

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