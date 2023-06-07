



Лучшие острова мира: награда “Выбор читателей” Choice Awards 2023

В опросе на получение награды Readers' Choice Awards 2023 читатели проголосовали за свои любимые места, отели, аэропорты, круизные лайнеры, турагентов и многое другое.



Острова могут быть заколдованными и секретными, а также безопасными убежищами, на которых можно укрыться. Они также могут быть хрупкими – взгляните на Боракай на Филиппинах, олицетворение взлетов и падений тропического туризма, который недавно запретил посетителей, позволяя местным жителям заново открыть для себя его красоту. Другие стали олицетворять определенные идеалы, такие как Галапагосские острова, получившие наивысший рейтинг за устойчивость, и Ибица, известная различными видами дикой природы, а также своей развивающейся системой питания “от фермы до вилки”. Высшие кулинарные оценки, тем не менее, достались Сицилии, которую читатели также оценили за ее пейзажи, разделив предпочтения с Капри, Мадейрой и Мауи.



Это лучшие острова мира по версии Readers' Choice Awards 2022 . Приведенные ниже баллы представляют собой проценты, представляющие общий средний уровень удовлетворенности.



Лучшие острова Великобритании

7. Оркни. Оценка 70,83

6. Шетландские острова . Оценка 74,00

5. Остров Уайт . Оценка 75,17

4. Гебриды . Оценка 75,42

3. Остров Мэн. Оценка 80,94

2. Острова Силли . Оценка 83,96

1. Джерси и Гернси. Оценка 85,83

Лучшие острова в Европе

20. Капри , Италия. Оценка 76,92

19. Мальта . Оценка 78,03

18. Корсика , Франция. Оценка 78,97

17. Аранские острова, Ирландия. Оценка 79,58

16. Кос, Греция. Оценка 80,00

15. Канарские острова , Испания. Оценка 80,38

14. Майорка , Испания. Оценка 81,27

13. Кипр . Оценка 81,30

12. Мадейра , Португалия. Оценка 82,01

11. Родос, Греция. Оценка 82,13

10. Корфу , Греция. Оценка 82,66

9. Парос , Греция. Оценка 82,75

8. Азорские острова , Португалия. Оценка 82,76

7. Хвар, Хорватия. Оценка 83,17

6. Санторини , Греция. Оценка 83,22

5. Сицилия , Италия. Оценка 83,48

4. Миконос , Греция. Оценка 85,26

3. Сардиния , Италия. Оценка 86,04

2. Крит , Греция. Оценка 86,48

1. Ибица , Испания. Оценка 88,54

Лучшие острова Карибского моря и Атлантики

10. Британские Виргинские острова. Оценка 85,52

9. Антигуа. Оценка 85,65

8. Невис. Оценка 86,99

7. Ямайка. Оценка 87,07

6. Сент-Люсия. Оценка 87,28

5. Барбадос . Оценка 87,43

4. Бермуды. Оценка 87,92

3. Теркс и Кайкос . Оценка 87,98

2. Ангилья. Оценка 89,21

1. Сен-Барт . Оценка 90,45

Лучшие острова Центральной и Южной Америки

5. Галапагосские острова, Эквадор. Оценка 77,97

4. Амбергрис Кайе, Белиз. Оценка 80,18

3. Роатан, Гондурас. Оценка 80,75

2. Сан-Андрес и Провиденсия, Колумбия. Оценка 88,33

1. Фернандо де Норонья, Бразилия. Оценка 93,00

Лучшие острова Австралии и южной части Тихого океана

5. Таити, Французская Полинезия. Оценка 82,77

4. Муреа, Французская Полинезия. Оценка 84,01

3. Тасмания, Австралия. Оценка 87,5

2. Бора-Бора, Французская Полинезия. Оценка 87,59

1. Фиджи. Оценка 87,76

Лучшие острова Азии

10. Острова Пхи-Пхи, Таиланд. Оценка 76,41

9. Окинава и острова Рюкю, Япония. Оценка 83,00

8. Палаван , Филиппины. Оценка 88,99

7. Шри-Ланка . Оценка 89,17

6. Фукуок, Вьетнам. Оценка 89,77

5. Пхукет , Таиланд. Оценка 90,88

4. Лангкави, Малайзия. Оценка 90,97

3. Остров Самуи, Таиланд. Оценка 92,13

2. Бали , Индонезия. Оценка 93,90

1. Боракай, Филиппины. Оценка 95,13

Лучшие острова Африки и Индийского океана

5. Занзибар, Танзания. Оценка 83,37

4. Сейшелы . Оценка 84,89

3. Маврикий . Оценка 90,00

2. Архипелаг Базаруто, Мозамбик. Оценка 90,75

1. Мальдивы . Оценка 91,85

Лучшие острова Северной Америки