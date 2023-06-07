Лучшие острова мира: награда “Выбор читателей” Choice Awards 2023
В опросе на получение награды Readers' Choice Awards 2023 читатели проголосовали за свои любимые места, отели, аэропорты, круизные лайнеры, турагентов и многое другое.
Острова могут быть заколдованными и секретными, а также безопасными убежищами, на которых можно укрыться. Они также могут быть хрупкими – взгляните на Боракай на Филиппинах, олицетворение взлетов и падений тропического туризма, который недавно запретил посетителей, позволяя местным жителям заново открыть для себя его красоту. Другие стали олицетворять определенные идеалы, такие как Галапагосские острова, получившие наивысший рейтинг за устойчивость, и Ибица, известная различными видами дикой природы, а также своей развивающейся системой питания “от фермы до вилки”. Высшие кулинарные оценки, тем не менее, достались Сицилии, которую читатели также оценили за ее пейзажи, разделив предпочтения с Капри, Мадейрой и Мауи.
Это лучшие острова мира по версии Readers' Choice Awards 2022 . Приведенные ниже баллы представляют собой проценты, представляющие общий средний уровень удовлетворенности.
Лучшие острова Великобритании
- 7. Оркни. Оценка 70,83
- 6. Шетландские острова . Оценка 74,00
- 5. Остров Уайт . Оценка 75,17
- 4. Гебриды . Оценка 75,42
- 3. Остров Мэн. Оценка 80,94
- 2. Острова Силли . Оценка 83,96
- 1. Джерси и Гернси. Оценка 85,83
Лучшие острова в Европе
- 20. Капри , Италия. Оценка 76,92
- 19. Мальта . Оценка 78,03
- 18. Корсика , Франция. Оценка 78,97
- 17. Аранские острова, Ирландия. Оценка 79,58
- 16. Кос, Греция. Оценка 80,00
- 15. Канарские острова , Испания. Оценка 80,38
- 14. Майорка , Испания. Оценка 81,27
- 13. Кипр . Оценка 81,30
- 12. Мадейра , Португалия. Оценка 82,01
- 11. Родос, Греция. Оценка 82,13
- 10. Корфу , Греция. Оценка 82,66
- 9. Парос , Греция. Оценка 82,75
- 8. Азорские острова , Португалия. Оценка 82,76
- 7. Хвар, Хорватия. Оценка 83,17
- 6. Санторини , Греция. Оценка 83,22
- 5. Сицилия , Италия. Оценка 83,48
- 4. Миконос , Греция. Оценка 85,26
- 3. Сардиния , Италия. Оценка 86,04
- 2. Крит , Греция. Оценка 86,48
- 1. Ибица , Испания. Оценка 88,54
Лучшие острова Карибского моря и Атлантики
- 10. Британские Виргинские острова. Оценка 85,52
- 9. Антигуа. Оценка 85,65
- 8. Невис. Оценка 86,99
- 7. Ямайка. Оценка 87,07
- 6. Сент-Люсия. Оценка 87,28
- 5. Барбадос . Оценка 87,43
- 4. Бермуды. Оценка 87,92
- 3. Теркс и Кайкос . Оценка 87,98
- 2. Ангилья. Оценка 89,21
- 1. Сен-Барт . Оценка 90,45
Лучшие острова Центральной и Южной Америки
- 5. Галапагосские острова, Эквадор. Оценка 77,97
- 4. Амбергрис Кайе, Белиз. Оценка 80,18
- 3. Роатан, Гондурас. Оценка 80,75
- 2. Сан-Андрес и Провиденсия, Колумбия. Оценка 88,33
- 1. Фернандо де Норонья, Бразилия. Оценка 93,00
- Лучшие острова Австралии и южной части Тихого океана
- 5. Таити, Французская Полинезия. Оценка 82,77
- 4. Муреа, Французская Полинезия. Оценка 84,01
- 3. Тасмания, Австралия. Оценка 87,5
- 2. Бора-Бора, Французская Полинезия. Оценка 87,59
- 1. Фиджи. Оценка 87,76
Лучшие острова Азии
- 10. Острова Пхи-Пхи, Таиланд. Оценка 76,41
- 9. Окинава и острова Рюкю, Япония. Оценка 83,00
- 8. Палаван , Филиппины. Оценка 88,99
- 7. Шри-Ланка . Оценка 89,17
- 6. Фукуок, Вьетнам. Оценка 89,77
- 5. Пхукет , Таиланд. Оценка 90,88
- 4. Лангкави, Малайзия. Оценка 90,97
- 3. Остров Самуи, Таиланд. Оценка 92,13
- 2. Бали , Индонезия. Оценка 93,90
- 1. Боракай, Филиппины. Оценка 95,13
- 5. Занзибар, Танзания. Оценка 83,37
- 4. Сейшелы . Оценка 84,89
- 3. Маврикий . Оценка 90,00
- 2. Архипелаг Базаруто, Мозамбик. Оценка 90,75
- 1. Мальдивы . Оценка 91,85
Лучшие острова Северной Америки
- 10. Большой остров, США. Оценка 87,24
- 9. Оаху, США. Оценка 87,47
- 8. Остров Кейп-Бретон, Канада. Оценка 87,92
- 7. Исла Мухерес, Мексика. Оценка 88,01
- 6. Исла Холбокс , Мексика. Оценка 88,96
- 5. Мауи, США. Оценка 89,01
- 4. Нантакет, США. Оценка 93,30
- 3. Остров Амелия, США. Оценка 95,66
- 2. Остров Киава, США. Оценка 95,88
- 1. Хилтон-Хед-Айленд, США. Оценка 96,36