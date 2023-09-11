Лучшие и худшие страны для переезда в 2023 году – исследование
В свежем исследовании Expat Insider от крупнейшей в мире сети эмигрантов Internations страны ранжировались на основе 56 аспектов жизни экспатов, от стоимости жизни до доступности жилья и высокоскоростного Интернета. В опросе приняло участие более 12 тысяч эмигрантов, представляющих 171 национальность и проживающих в 172 странах или территориях.
Лучшей страной мира для переезда по итогам опроса была признана Мексика. Страна заняла первую строчку благодаря таким показателям, как дружелюбие местных жителей по отношению к иностранцам, уровень поддержки приезжих, доступность жилья и общая удовлетворенность финансовым положением.
Вторую строчку заняла Испания, которую хвалили за культурную жизнь, условия для здоровья и спорта, климат и карьерные перспективы. Закрыла тройку лидеров Панама, где экспаты особенно довольны легкостью в обустройстве и гостеприимством местных жителей.
Топ-10 лучших стран мира для экспатов
- Мексика
- Испания
- Панама
- Малайзия
- Тайвань
- Таиланд
- Коста-Рика
- Филиппины
- Бахрейн
- Португалия
Топ-10 самых плохих стран мира для экспатов
- Кувейт
- Норвегия
- Турция
- Южная Корея
- Германия
- Южная Африка
- Италия
- Мальта
- Новая Зеландия
- Япония