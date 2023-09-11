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Лучшие и худшие страны для переезда в 2023 году – исследование
11.09.2023 13:14 Наталья Богинская

Лучшие и худшие страны для переезда в 2023 году – исследование

В свежем исследовании Expat Insider от крупнейшей в мире сети эмигрантов Internations страны ранжировались на основе 56 аспектов жизни экспатов, от стоимости жизни до доступности жилья и высокоскоростного Интернета. В опросе приняло участие более 12 тысяч эмигрантов, представляющих 171 национальность и проживающих в 172 странах или территориях.

Лучшей страной мира для переезда по итогам опроса была признана Мексика. Страна заняла первую строчку благодаря таким показателям, как дружелюбие местных жителей по отношению к иностранцам, уровень поддержки приезжих, доступность жилья и общая удовлетворенность финансовым положением.
Вторую строчку заняла Испания, которую хвалили за культурную жизнь, условия для здоровья и спорта, климат и карьерные перспективы. Закрыла тройку лидеров Панама, где экспаты особенно довольны легкостью в обустройстве и гостеприимством местных жителей.

Топ-10 лучших стран мира для экспатов

  • Мексика
  • Испания
  • Панама
  • Малайзия
  • Тайвань
  • Таиланд
  • Коста-Рика
  • Филиппины
  • Бахрейн
  • Португалия
А вот самой плохой страной для переезда опрошенные экспаты назвали Кувейт – больше всего их огорчает отсутствие условий для досуга и строгие правила, мешающие гражданам самовыражаться и открыто говорить свое мнение.
Топ-10 самых плохих стран мира для экспатов
  • Кувейт
  • Норвегия
  • Турция
  • Южная Корея
  • Германия
  • Южная Африка
  • Италия
  • Мальта
  • Новая Зеландия
  • Япония

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