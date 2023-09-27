



Лучшие аэропорты мира в 2023 году: топ-10

Недавнее исследование, проведенное экспертом авиационной отрасли cabincrewhq.com, определило самый лучший аэропорт по количеству пассажиров и удобств.



Вывод был сделан на основе количества пассажиров, средней своевременности рейсов, платы за парковку, затрат на высадку, а также количества ресторанов и магазинов. Сabrewhq оценил крупнейшие аэропорты мира по шести различным критериям, присвоив каждому критерию оценку 100. Затем эти отдельные оценки были объединены и взвешены, чтобы получить окончательный бал. Данные были получены от Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси и Официального авиационного руководства авиалиний (OAG).



Исследование дает четкое представление о том, как аэропорты по всему миру работают с пассажирами и что они предлагают путешественникам.

10 лучших аэропортов мира 2023 года: