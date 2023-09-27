Лучшие аэропорты мира в 2023 году: топ-10
Недавнее исследование, проведенное экспертом авиационной отрасли cabincrewhq.com, определило самый лучший аэропорт по количеству пассажиров и удобств.
Вывод был сделан на основе количества пассажиров, средней своевременности рейсов, платы за парковку, затрат на высадку, а также количества ресторанов и магазинов. Сabrewhq оценил крупнейшие аэропорты мира по шести различным критериям, присвоив каждому критерию оценку 100. Затем эти отдельные оценки были объединены и взвешены, чтобы получить окончательный бал. Данные были получены от Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси и Официального авиационного руководства авиалиний (OAG).
Исследование дает четкое представление о том, как аэропорты по всему миру работают с пассажирами и что они предлагают путешественникам.
10 лучших аэропортов мира 2023 года:
- Международный аэропорт Токио (Ханэда), Япония, занимает первое место с наивысшим итоговым баллом 80. Он имеет впечатляющий средний показатель своевременности рейсов (88,4%) и самое большое количество ресторанов и магазинов среди 10 лучших аэропортов.
- Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта, США, занимает второе место с итоговым результатом 75,18. Несмотря на самое большое количество пассажиров в списке, среднее число своевременных рейсов немного ниже, чем в Токио, и составляет 78,4%.
- Международный аэропорт О'Хара, США, занимает третье место с итоговым баллом 71,04. Средний показатель своевременности рейсов составляет 77,2%, а также здесь имеется множество ресторанов и магазинов.
- Международный аэропорт Сьюдад-де-Мехико, Мексика, занимает четвертое место с результатом 69,82. Хотя средний показатель своевременности рейсов ниже, чем у трех лидеров, он выделяется большим количеством ресторанов и магазинов, расположенных на его территории.
- Международный аэропорт Даллас/Фт-Уэрт, США, занимает пятое место с итоговым результатом 67,59. Средний показатель своевременности рейсов составляет 75%, что немного ниже, чем в четырех крупнейших аэропортах.
- Межконтинентальный аэропорт Джорджа Буша, США, занимает шестое место с итоговым результатом 67,49. Несмотря на то, что он занимает второе место в топ-10 по количеству пассажиров, это компенсируется большим количеством ресторанов и магазинов.
- Международный аэропорт Индиры Ганди, Индия, занимает седьмое место с итоговым результатом 67,23. Здесь расположено скромное количество ресторанов и магазинов по сравнению с шестью крупнейшими аэропортами, но он может похвастаться похвальным средним показателем своевременности рейсов – 81,1%.
- Международный аэропорт Денвера, США, занимает восьмое место с итоговым результатом 66,29. Средний показатель своевременных рейсов является самым низким среди 10 крупнейших компаний – 69,5%.
- Международный аэропорт Стамбула, Турция, занимает девятое место с итоговым результатом 65,67. В нем относительно низкая плата за парковку и меньше ресторанов и магазинов по сравнению с другими аэропортами из первой десятки.
- Международный аэропорт Шарлотта Дуглас, США, занимает десятое место с итоговым результатом 65,26. Несмотря на бесплатную парковку и средний показатель своевременности рейсов 79,3%, здесь наименьшее количество ресторанов и магазинов среди 10 крупнейших аэропортов.