Лето 2023 в Эйлате - Гостеприимство нового уровня!

Каждый год летний сезон расцветает великолепием туризма, когда множество людей выбираются в отпуск, будь то в одиночку, вдвоем или с семьей, стремясь насладиться отдыхом на берегу моря или активными приключениями. В Израиле, восхитительным курортом южных просторов, является город Эйлат.



И именно в этом году, в ближайшие месяцы, массы отдыхающих соберутся в Эйлате, чтобы окутаться многообразием возможностей. Здесь каждый найдет что-то по душе, будь то разнообразные варианты проживания в отелях, различные активности и увлекательные развлечения, а также превосходные рестораны, бары и ночные клубы.



Сеть отелей Isrotel, входящая в число крупнейших и ведущих сетей отелей Израиля имеет 8 великолепных гостиниц в Эйлате, каждая из которых обладает неповторимым стилем размещения, соответствующим особым потребностям и предпочтениям гостей, в рамках уникальной концепции сети, распространяющейся по всей стране.



Таким образом, каждый посетитель может выбрать идеальный вариант проживания.



Isrotel Exclusive



Royal Beach Eilat — флагманский отель сети Isrotel в Эйлате, принадлежащий к группе роскошных отелей сети и предлагающий своим гостям эксклюзивный опыт гостеприимства. Royal Beach Eilat расположен на северном пляже Эйлата и предлагает 364 люкса и номера, все с видом на бассейны и море.



Каждый гость гостиницы может получить бесплатный шезлонг, полотенце и зонтик на прекрасном пляже, находящемся прямо у гостиницы. Устали, хотите перекусить или просто пройтись по магазинам? Isrotel позаботилась и об этом, организовав пешеходную зону с ресторанами, о которых мы поговорим чуть позже и разнообразными магазинами.



Isrotel Collection



"Shlomo ha-Melech" — это истинная жемчужина, расположенная на берегу прекрасной лагуны северного пляжа. Этот отель идеален для семейного отдыха и обеспечивает незабываемые впечатления на каждом шагу. Здесь вы найдете два потрясающих детских развлечения: современный и захватывающий парк «Ниндзя» и конечно же обновленное «Королевство детей».







«Королевство детей» это 300 квадратных метров полных приключений и игровых уголков для детей, игровых и творческих зон, мастерских, кинозалов, компьютеров и многого другого.



Опытные сотрудники гостиницы, прошедшие тщательную подготовку, сопровождают детей во время их пребывания в Королевстве, позволяя родителям отдохнуть!



Мультимедийные игры: Старшие дети и подростки, проживающие в отеле, приглашаются насладиться современной мультимедийной комнатой, включающей игровые станции: Xbox, PlayStation VR и многое другое. Это новое, оснащенное и увлекательное пространство, где никто не помешает провести турниры с друзьями на протяжении всего отдыха!



Что еще ждет гостей отеля в Королевстве?





• Симулятор велосипедной гонки — соревноваться с компьютером или друг с другом.

• Симулятор вертолетного полета — испытайте небо как настоящие пилоты.

• Зона искусства и творчества, включающая специальный проектор и сканер: ваша рисованная картинка оживает!

• Музыкальная стена с наушниками и возможностью играть на инструментах.

• Обширная игровая площадка с двумя этажами, включающая горку, шаровый бассейн и игровую стену.

• Детская дорожка для езды на машинках.

• Зона сенсорных компьютеров.

• Детский супермаркет.

• Маленький городок с автомобильными трассами.

• Песочный кинетический комплекс.

• Лаборатория юного ученого.

• Гигантская пазл-стена.

• Боулинг.

• Баскетбольное кольцо.

• Гардеробная, уголок для макияжа, аксессуары и стена для селфи-фотографий.

• Детская площадка, превращающаяся в амфитеатр для представлений.

Не оставлены без внимания и детские бассейны в гостинице, делая Meleh Shlomo идеальным местом для отдыха с детьми.



«Sport Club all Inclusive» — это место, где ваши желания и потребности в полной мере удовлетворяются. Расположенный прямо напротив северного пляжа Эйлата и в непосредственной близости от прекрасной набережной «Роял Бич», этот отель предлагает невероятное разнообразие удовольствий.



Здесь гости отеля смогут насладиться обильными завтраками, разнообразными морожеными, свежими и горячими напитками, а также алкогольными напитками — все это доступно вам в течение всего дня. «Спорт Клаб, все включено» идеально подходит для семейного отдыха, поскольку здесь уделяется особое внимание активному проведению времени.







Гоятм предлагают различные спортивные мероприятия, тренировки в тренажерном зале и в бассейне, чтобы вы могли поддерживать свою форму и зарядиться энергией. А для детей здесь также предусмотрено множество развлечений. Семьи отдыхающих ожидает незабываемое семейное приключение, окруженное разнообразными детскими мероприятиями и захватывающими событиями в отеле.



Рядом с отелем расположен комплекс "Isrotel LIVE", который на протяжении всего года организовывает выступления, конференции и крупные мероприятия, включая известные фестивали («Джаз на Красном море», «Фестиваль гитары»). Летний сезон 2023 в «Isrotel LIVE» обещает быть «жарким», гарантируя множество сюрпризов гостям Эйлата.



«Laguna — all inclusive» — отель «Laguna» также предлагает все включено и расположен на северном пляже Эйлата, в 2 минутах ходьбы от пляжа и недалеко от центра развлечений и торговли города. Гости отеля наслаждаются богатыми круглосуточными завтраками, мороженым, закусками, прохладительными и горячими напитками, включая алкоголь, без ограничений. Это делает его идеальным местом для отдыха пар и семей с детьми.



«Royal Garden» — идеальный отель-свиты для отдыха с детьми и семейного отдыха. Свиты оборудованы кухней и столовой и имеют все необходимое для семейного отдыха. Отель выглядит, как волшебный остров, полный сюрпризов, который предлагает все удовольствия на расстоянии вытянутой руки: тропический остров, бассейны с водными аттракционами, бассейн, оформлены, как настоящий морской пляж, красивая торговая улица с ведущими дизайнерскими магазинами и театр «Isrotel», представляющий захватывающие шоу, включая великолепное шоу «WOW».







Представления «WOW» — это увлекательные цирковые шоу, которые проводятся под руководством гостиничной сети «Isrotel». Каждый год готовится новая программа, в которой принимают участие акробаты, танцоры, комедианты и артисты оригинального жанра со всего мира.







Все это комбинируется с уникальными современными цифровыми эффектами, что придает невообразимые краски представлению. Эти шоу международного уровня приносят неповторимые впечатления и удивление зрителям, и представляют собой настоящий праздник искусства и развлечений. Представление подходит для детей от 4 лет и длится полтора часа без антракта.







«Agamim» — предлагает идеальный отдых на воде в стиле «чилл-аут», номера с выходом к бассейну, бассейн, напоминающий Лагуну, разветвленные потоки от которого и мега-бар. Все это делает отдых в отеле идеальным для для всех, кто ищет развлечений и покоя. Музыка Chillout звучит между гамаками, коктейли, обильные обеды и все, что нужно для отдыха. Все номера отеля «Агамим» обновлены и построены вокруг главной лагуны. Балконы номеров «над водой» в отеле — это частные, тенистые балконы, с которых можно прыгнуть прямо в воду бассейна.



«Riviera» — отель апартаментов, расположенный на северном побережье Эйлата, в 2-х минутах ходьбы от пляжа и развлекательных и торговых районов Эйлата. Благодаря апартаментам и люксам, оборудованным кухонной зоной и обеденной зоной, отдых на Ривьере идеален для семей и групп друзей. У апартаментов есть отдельный выход к бассейну, а у студийных номеров есть просторные балконы, которые также выходят на бассейн. Кроме того, в отеле вы найдете новый инновационный развлекательный комплекс с мультимедийными играми для детей и подростков, а также клуб Йеладудес для самых маленьких.



«Yam Suf» — расположен на побережье «Хоф Альмог», напротив красивейших красных гор и бирюзовых оттенков моря, и предлагает спокойный и приятный отдых вдали от городской суеты. В отеле есть три крыла, а в его центре расположен большой и впечатляющий комплекс бассейнов, открывающий вид на залив и дополняющий ощущение свободы.







Отель особенно подходит для семей с детьми, а для малышей предлагает различные специальные мероприятия.

Одной из основных особенностей отеля является большой и профессиональный дайвинг-клуб «Мента», который, без сомнения, является крупнейшим на всем Ближнем Востоке. Клуб дает уникальную возможность познакомиться с миром дайвинга и насладиться красотами красного моря.



Инструкторы международного класса проводят как отдельные погружения, так и курсы дайвинга 1,2 уровня для тех, кто хочет впоследствии погружаться самостоятельно. Хотите стать спецом и тренировать других?



Вам опять в «Менту». Та страсть и восторг с которой инструкторы рассказывают о погружениях непременно передаются не только их ученикам, но и тем, кто просто случайно остановился послушать, вызывая непреодолимое желание самостоятельно попробовать окунуться в красоту эйлатских заливов красного моря. Кстати сюда много приезжают целыми семьями для того чтобы получить незабываемые семейные впечатления.



А как же на счет «поесть и выпить»?



Помимо вкусных и разнообразных столовых в гостиницах, особо хочется отметить несколько прекрасных ресторанов, принадлежащих «Исротелю».



Если вы любите мясные блюда и соскучились по действительно шикарному мясу, первым делом после приезда в Эйлат бегите в ресторан "Ranch House", расположенный на набережной Royal Beach в Эйлате. Это превосходный ресторан, с многолетним опытом приготовления вкусных и изысканных блюд из мяса, которое каждую неделю импортируют из Небраски, США.







Блюда подаются с учетом веса мяса и сопровождаются неожиданными и очень вкусными гарнирами и свежими салатами. Меню ресторана предлагает уникальные и аппетитные изыски, включая хлеб «бриошь», острые закуски, нежные телячьи ребрышки, сочный ростбиф с арахисовым маслом, необыкновенно вкусные булки с мясом внутри, куриные крылышки в соусе собственного приготовления, стейки и многое другое.



Хотите отдохнуть от мяса? Тогда вам срочно нужно посетить гостиницу Royal Garden. Там в прохладе, отдыхая от эйлатской жары, в районе брендов «La Bullebard» притаился ресторан с одноименным названием Кафе «La Bullebard». Здесь предлагается разнообразие заквасочных хлебцев, свежих сэндвичей, уникальных салатов, рыбных и здоровых блюд. Гости также могут насладиться свежевыжатыми соками, легкими напитками, коктейлями, пивом, мороженым и другими изысками.







В летнем и освежающем меню вы найдете домашнюю гранолу, классический салат «Нисуаз» или традиционные блюда с картофельным пюре, фокачу с хрустящей корочкой из печи, карамелизованный лосось в мисо, пиццу с нарезанным лососем, равиоли «кватро фромаджи», рыбу с хрустящими чипсами и многое другое. Действительно стоящий ресторан для всей семьи, который могут посещать как постояльцы отеля, так и все остальные гости Эйлата.







Как гласит известное выражение: «Если вы не были в пабе Monkeys, значит, вы не были в Эйлате».

Этот оживленный английский паб с международной атмосферой стал символом ночной жизни Эйлата и пользуется любовью всех, кто посещал этот курортный город.







Находясь возле гостиницы Royal Beach Eilat, Three Monkeys привлекает людей со всего мира своей динамичной музыкой и гостеприимной атмосферой.



В пабе регулярно проходят диджейские вечера и живые выступления британских групп, которые специально для этого проходят серьезный кастинг у международных специалистов, а посетители наслаждаются легким барным меню и широким выбором напитков, от множества сортов пива до изысканного шотландского виски. Атмосфера в баре просто приглашает к танцам и полному расслаблению.



•Бар Jasper 08



Прямо в самом центре вновь отремонтированного холла отеля Isrotel Agamim расположен бар Jasper08, который устанавливает новый стандарт развлечений как для гостей отеля, так и для посетителей. Этот уникальный мега-бар создает идеальную атмосферу для незабываемого вечера благодаря своему современному Нью-Йоркскому стилю, отражающемуся в музыке, эксклюзивных коктейлях и оригинальном меню, вклюкающем не только закуски, но и изысканные блюда из пасты и рыбы.