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Летний сезон открыт: Израильский круизный лайнер Crown Iris прибыл в Ларнаку
30.06.2023 17:21 Ирина Демьянова

Летний сезон открыт: Израильский круизный лайнер Crown Iris прибыл в Ларнаку

Первый израильский круизный лайнер этим летом под названием Crown Iris прибыл в Ларнаку в пятницу с 1600 туристами на борту, сообщает Cyprus Mail.
Лайнер вышел из израильского порта Хайфа в четверг. Всего этим летом запланировано десять круизов по данному маршруту.

Для многих в городе первый израильский круизный лайнер сигнализирует о начале летнего сезона.

Туристы будут ночевать на лайнере. Также планируются различные экскурсии по Кипру, пока лодка пришвартована к острову. Запланированные экскурсии включают Лефкару, Никосию и Айя-Напу.

Судно должно отправиться в обратный рейс в Израиль в субботу вечером.

Пэрис Димитриу, генеральный менеджер портовой холдинговой компании Kition Ocean Port, подчеркнул важность прибытия и сказал, что Crown Iris является первым из 25 круизных лайнеров, которые должны прибыть в Ларнаку и Лимассол в течение летнего сезона.

Он добавил, что его компания “пытается развивать свой продукт и привозить как можно больше туристов и пассажирских судов, что укрепит туристический продукт города, а также туристический трафик в городе”.

Генеральный менеджер туроператора Louis Travel Памбос Хараламбус подтвердил, что круизный лайнер был полон, “как и всегда”.

 

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