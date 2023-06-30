



Летний сезон открыт: Израильский круизный лайнер Crown Iris прибыл в Ларнаку

Первый израильский круизный лайнер этим летом под названием Crown Iris прибыл в Ларнаку в пятницу с 1600 туристами на борту, сообщает Cyprus Mail.

Лайнер вышел из израильского порта Хайфа в четверг. Всего этим летом запланировано десять круизов по данному маршруту.



Для многих в городе первый израильский круизный лайнер сигнализирует о начале летнего сезона.



Туристы будут ночевать на лайнере. Также планируются различные экскурсии по Кипру, пока лодка пришвартована к острову. Запланированные экскурсии включают Лефкару, Никосию и Айя-Напу.



Судно должно отправиться в обратный рейс в Израиль в субботу вечером.



Пэрис Димитриу, генеральный менеджер портовой холдинговой компании Kition Ocean Port, подчеркнул важность прибытия и сказал, что Crown Iris является первым из 25 круизных лайнеров, которые должны прибыть в Ларнаку и Лимассол в течение летнего сезона.



Он добавил, что его компания “пытается развивать свой продукт и привозить как можно больше туристов и пассажирских судов, что укрепит туристический продукт города, а также туристический трафик в городе”.



Генеральный менеджер туроператора Louis Travel Памбос Хараламбус подтвердил, что круизный лайнер был полон, “как и всегда”.



