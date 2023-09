Легендарный “Восточный Экспресс” запустят из Сингапура в Малайзию

Венецианская компания Simplon-Orient-Express совместно с Royal Scotsman запустила дочернюю фирму Belmond's Eastern & Oriental Express. Уже в следующем году легендарный “Восточный Экспресс” появится и в Азии.



Пока в разработке два маршрута. Оба будут стартовать в Сингапуре и проходить через Малайзию. Первый – Essence of Malaysia, который включает в себя три дня путешествий – день в морском парке Пулау Пайар, остров Пенанг, город Джорджтаун, много экскурсий и развлечений, а также красивые пейзажи на пути.



Второй – Wild Malaysia пройдет с остановкой в ​​национальном парке Таман-Негара, воркшопами и мастер-классами от местных эко-организаций. Здесь можно будет попробовать себя в качестве фотографа или отправиться в поход в джунгли.



Билеты на маршруты уже продаются, хотя они начнут работу в феврале и апреле. Цены стартуют от 3200 евро с человека. В стоимость входят все экскурсии и активности, а также место в апартаментах, ежедневные завтраки, обед, ужин и напитки.



