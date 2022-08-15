Кто стоит за ударом по военной базе США в Сирии
Иран подозревается в атаке на американскую военную базу в Сирии, которая была совершена утром, 15 августа.
Об этом в комментарии Кан сказал сирийский источник.
По его словам, атака могла быть ответом на ночные авиаудары в Сирии, которые приписывались Израилю.
Напомним, что беспилотники нанесли удар по военной базе в Сирии, где находятся американские военные.
Один БПЛА был сбит, второй взорвался на территории комплекса. Обошлось без жертв. Никто не взял на себя ответственность за атаку