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Кто стоит за ударом по военной базе США в Сирии
15.08.2022 16:20 Алина Груднева

Кто стоит за ударом по военной базе США в Сирии

Иран подозревается в атаке на американскую военную базу в Сирии, которая была совершена утром, 15 августа.

 
Об этом в комментарии Кан сказал сирийский источник.  
 
По его словам, атака могла быть ответом на ночные авиаудары в Сирии, которые приписывались Израилю.
 
Напомним, что беспилотники нанесли удар по военной базе в Сирии, где находятся американские военные. 
 
Один БПЛА был сбит, второй взорвался на территории комплекса. Обошлось без жертв. Никто не взял на себя ответственность за атаку 

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