



Кто стоит за ударом по военной базе США в Сирии

Иран подозревается в атаке на американскую военную базу в Сирии, которая была совершена утром, 15 августа.

Об этом в комментарии Кан сказал сирийский источник.

По его словам, атака могла быть ответом на ночные авиаудары в Сирии, которые приписывались Израилю.

Напомним, что беспилотники нанесли удар по военной базе в Сирии, где находятся американские военные.

Один БПЛА был сбит, второй взорвался на территории комплекса. Обошлось без жертв. Никто не взял на себя ответственность за атаку