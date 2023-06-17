



Крупнейший в мире круизный лайнер отправится в тестовый рейс

Первый круизный лайнер класса Icon судостроительной компании Meyer Turku – Icon of the Seas, ныне стоящий в финском Турке, отправится в тестовый рейс в эти выходные, сообщает Yle .



В Meyer заявляют, что испытательное плавание, которое продлится около недели, позволит проверить функции корабля, которые невозможно опробовать на верфи.



Первое судно класса Icon судоходной компании Royal Caribbean International будет передано заказчику в октябре.



После завершения строительства это судно станет самым большим круизным кораблем в мире.



Отмечается, что на судостроительном заводе Meyer Turku будут в ближайшие годы построены еще два судна класса Icon.



