Крупнейший в мире круизный лайнер отправится в тестовый рейс
Первый круизный лайнер класса Icon судостроительной компании Meyer Turku – Icon of the Seas, ныне стоящий в финском Турке, отправится в тестовый рейс в эти выходные, сообщает Yle .
В Meyer заявляют, что испытательное плавание, которое продлится около недели, позволит проверить функции корабля, которые невозможно опробовать на верфи.
Первое судно класса Icon судоходной компании Royal Caribbean International будет передано заказчику в октябре.
После завершения строительства это судно станет самым большим круизным кораблем в мире.
Отмечается, что на судостроительном заводе Meyer Turku будут в ближайшие годы построены еще два судна класса Icon.