



Круизный лайнер сел на мель возле Гренландии: Помочь смогут не скоро

Корабль Ocean Explorer сел на мель в Альпи-фьорде, Гренландия, с 206 пассажирами и членами экипажа на борту. Лайнер может застрять на несколько дней, ожидая прибытия ближайшего корабля на помощь.



Согласно заявлению Объединенного арктического командования Дании (JAC), судно Ocean Explorer попало в беду в Альпи-фьорде, живописном участке трудно проходящего живописного участка северо-восточного национального парка Гренландии.



Все пассажиры на борту живы и здоровы, сообщило в среду турагентство Aurora Expeditions, оператор Ocean Explorer.



"Важно, что непосредственной опасности для них самих, судна или окружающей среды нет", – говорится в заявлении Aurora Expeditions.



После инцидента ближайшее инспекционное судно – "Кнуд Расмуссен" – было отправлено на помощь, но он должен пройти 2200 километров, чтобы добраться до лайнера. Ожидается, что судно достигнет Ocean Explorer не раньше, чем через три дня, в зависимости от погоды.



Согласно официальному сайту Aurora Expeditions, корабль был "специально построен для экспедиционных путешествий в самые отдаленные места мира".