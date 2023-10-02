



Кризис не помеха: сфера туризма в Израиле продолжает восстанавливаться

Сфера туризма в Израиле продолжается восстанавливаться, несмотря на политический кризис на фоне правовой реформы, который вызвал масштабные акции протеста по всей стране.



Об этом свидетельствует отчет Центрального статистического бюро.



За первое полугодие 2023 года в страну прибыло более 2,11 миллиона иностранцев. По словам аналитиков, число гостей из-за рубежа увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В 2022 году в период с января по июнь в Израиль въехало около 1,04 миллиона посетителей.



Уточняется, что сейчас уровень туризма примерно на 13% ниже показателя, существовавшего до пандемии СOVID. За аналогичный период 2019 года страну посетило свыше 2,42 млн человек. В свою очередь, число прибывших из США выросло на 12%.