



Кричал Аллаху Акбар: неадекватного пассажира скрутили на борту самолета

Появились новые подробности инцидента на борту самолета авиакомпании Wizz Air, который был вынужден совершить незапланированную посадка из-за разбуянившегося пассажира.



Неадекватный мужчина с криками "Аллаху Акбар" попытался посреди перелета из Израиля в Англию открыть люк.



Угомонить его сумел албанец Виктор Троболони, который летел в Лондон, чтобы навестить свою мать. Он схватил дебошира и пару раз его ударил, пока члены экипажа пытались его связать.



"Это была очень страшно. Я уже думал, что никогда больше не увижу свою мать", - вспомнил отважный пассажир, подумавший, что они не долетят до пункта назначения.



"Я сбил этого бугая с ног и схватил его за голову, пока бортпроводники связали ему руки", - добавил он.



Напомним, рейс Wizz Air из Тель-Авива в Лондон был вынужден приземлиться в Белграде из-за пассажира. В авиакомпании заявили, что безопасность клиентов является главным приоритетом компании.