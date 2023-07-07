



Красота природы и никакой коррупции: Что нужно знать о ​​Новой Зеландии

Прекрасная во всех смыслах Новая Зеландия входит в список "must see" многих людей со всего мира. Но далеко не все из них знают, насколько уникально это государство. Вот несколько фактов, которые изменят ваше отношение к этой стране навсегда.



История Новой Зеландии началась в исторических масштабах относительно недавно. Первыми на эти острова прибыли племена маори в 13 веке.



В общей сложности страна насчитывает более 700 островов разного размера. Однако большинство из них не заселены, людей можно встретить всего на 60 из них. Кстати, на некоторые острова запрещено находиться, ведь они считаются небезопасными для людей.



Однако на большей части Новой Зеландии нет ни ядовитых змей, ни хищных животных, ни даже комаров.



Третью часть всей территории государства занимают национальные парки. За их сохранностью следят специальные органы и относятся они к своей работе крайне ответственно. Так на входе в природоохранные зоны специальные службы обрабатывают обувь посетителей спреем, убивающим бактерии.



В Новой Зеландии очень высокий уровень жизни. Страна уже очень давно имеет статус одной из самых спокойных и безопасных в мире и свободной от коррупции.

Власти государства очень тщательно заботятся о том, чтобы все его граждане имели равные права. Новая Зеландия одной из первых в мире разрешила однополые браки, признала язык жестов одним из государственных, предоставила право голосовать всем совершеннолетним гражданам, независимо от пола.



Новая Зеландия в 1987 году первой в мире добровольно отказалась от ядерной энергии. Здесь нет АЭС, на территорию страны не пропускают корабли на атомной тяге или с ядерным оружием. Существует еще много ограничений, введенных ради безопасности и благополучия жителей страны.



В Новой Зеландии вы не встретите бездомных. Все жители получают достойные оплаты, а безработных практически нет. Здесь нет и бездомных животных, которых быстро отлавливают и раздают в семьи или содержат в хорошо обустроенных приютах, которые почти на 100% обеспечиваются за государственные средства.

Усыновить ребенка здесь непросто. Семейным парам придется годами ждать такой возможности. Дело в том, что здесь почти не отказываются от малышей, а детдомов просто не существует.



Жители Новой Зеландии все делают очень медленно, что влияет на все сферы. Например, здесь почти невозможно оформить документы за короткий срок, забронировать столик в ресторане на сегодня или попасть к врачу в течение недели. Интересно, что слово "срочно" тоже здесь имеет необычное значение. Если вы увидите вакансию с такой отметкой, то сотрудника будут нанимать где-то через полгода и не раньше. Всем, кто ненавидит дедлайны, точно здесь понравится.



Красота Новой Зеландии привлекает не только туристов, но и кинематографистов. Так здесь были сняты культовые ленты "Хоббит" и "Властелин колец". В государстве даже есть должность министра, которая занимается всем, что связано с франшизой. В частности, этот чиновник заботится о том, чтобы специально созданный в качестве декораций город хоббитов сожержался в порядке и мог и дальше принимать посетителей.



Климат и география Новой Зеландии довольно разнообразны. Здесь можно встретить больше видов пингвинов, чем где угодно на планете. Жители Новой Зеландии очень гордятся своей природой и оберегают ее. Здесь запрещено разжигать костры, поэтому для пикника нужна специально обустроенная зона.

Овец в стране в десять раз больше, чем людей. Разводят их практически в каждом населенном пункте.



А теперь к менее приятным вещам. Каждый год в Новой Зеландии происходит до 400 землетрясений. Большинство из них не представляют угрозы, однако иногда толчки очень сильные.



На территории страны расположены два крупнейших супервулкана. В случае извержения, это уничтожит страну и выбросит в атмосферу столько пепла, что оставит Землю без солнечного света на несколько лет, что может стать концом для многих биологических видов. К счастью, в истории такого еще не было.