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Kotohira Railway запустила поезд в цветах украинского флага
02.09.2022 22:13 Юлия Фрилис

Kotohira Railway запустила поезд в цветах украинского флага

Японская компания Kotohira Railway в знак уважения к украинским железнодорожникам, спасающим людей в условиях войны и рискующим собственной жизнью, запустила поезд в цветах украинского флага.

Проехаться в таком сине-желтом вагоне можно в городе Такамацу.

Искренне благодарим японских друзей за солидарность с Украиной, а нашим железнодорожникам — за смелое и достойное исполнение своих обязанностей. Украинская железная дорога стала настоящим путём жизни и главной транспортной артерией страны в условиях масштабного российского вторжения.

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