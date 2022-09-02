



Kotohira Railway запустила поезд в цветах украинского флага

Японская компания Kotohira Railway в знак уважения к украинским железнодорожникам, спасающим людей в условиях войны и рискующим собственной жизнью, запустила поезд в цветах украинского флага.



Проехаться в таком сине-желтом вагоне можно в городе Такамацу.



Искренне благодарим японских друзей за солидарность с Украиной, а нашим железнодорожникам — за смелое и достойное исполнение своих обязанностей. Украинская железная дорога стала настоящим путём жизни и главной транспортной артерией страны в условиях масштабного российского вторжения.