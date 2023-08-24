



Конец ошибки: В особом отеле появился специальный тур для пар после развода

Специфические туры “для тех, кто после развода” в “особые гостиницы” с развлечениями “только для взрослых” предложил туристам мексиканский курорт Канкун. Как сообщает издание Daily Star, гостиница Temptation Cancun предложила туристам под названием “Конец ошибки”, где за 238 фунтов стерлингов на человека обещано шампанское, бассейны и пляжи исключительно топлесс, сексуальные развлечения и даже личный дворецкий.



Отель позиционирует себя как “только для взрослых” с рейтингом X. Вокруг него сложилась репутация гостиницы для свингеров и других неравнодушных к секс-туризму – туристов ждет гламурный декор, огромные спальни и специфические развлечения.



“Сексуальный бассейн” развлечет громкой музыкой и дерзкими шоу, ночной клуб Bash, обещает тематические вечера и вечеринки сексуальной тематики, местный ресторан She позиционирует себя как “ресторан-афродизиак”.



В обещанный пакет “после развода” в течение шести часов входят услуги личного дворецкого, который будет заботиться обо всех потребностях туристов в течение шести часов – либо у бассейна, либо в ночном клубе. Также в пакет включено по бутылке Moët & Chandon на человека, 80-минутный VIP-массаж и стриптиз в номере.



Этот пакет обойдется в 305 долларов США за ночь сверх стоимости номера, минимальный срок проживания – две ночи.