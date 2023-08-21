



Конец дешевого туризма: в Испании запретили сдавать жилье посуточно

В Андалусии суд запретил сдавать жилье туристам посуточно в наиболее востребованных районах. Как сообщает испанская пресса, речь идет об иске, поданном городским советом Кадиса против заявки на туристическое жилье в районе старого города.



Верховный суд Андалусии принял решение, которое создаст прецедент по этому вопросу, поскольку теперь резиденции в центре города больше не смогут использоваться для посуточной аренды туристам. Аналогичное решение было принято и в Севилье.



По мнению суда, сдача в аренду туристического жилья отменяет генеральный план градостроительства. По факту жилье, которое нравится туристам, хотят перевести в статус “гостиниц другого типа”, что будет означать совсем другое налогообложение.



Хотя звучат и голоса против. Арлос Перес Ланзак, президент Андалузской ассоциации резидентов для туристов, заявил, что “система туристического жилья представляет собой рынок в четыре миллиарда евро и динамизирует туризм и экономику”.

