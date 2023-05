Комфортный перелет: Air New Zealand представила роскошный авиаплацкарт

Авиакомпания Air New Zealand впервые обнародовала цену на отдых в инновационных спальных модулях в самолете, похожих на открытое купе в плацкартных вагонах. Об этом пишет Avianews.



Модули получили название Skynest и предполагают шесть полок для сна: по три в два ряда. Отдохнуть в них могут пассажиры эконом-класса во время дальних рейсов. Услуга не рассчитана на пассажиров бизнес-класса, поскольку они летят на трансформируемых в кровать креслах.



4-часовой отдых в Skynest может стоить 400–600 долларов. В авиакомпании заявили, что цена предварительная и может измениться. Отдых в спальном модуле включает в себя постельное белье, одеяло, подушку и ушные затычки. В конце каждой сессии свет будет постепенно нарастать, чтобы разбудить пассажира. Однако, если крепкий сон не позволит путешественнику проснуться, его вежливо разбудит бортпроводник, отметили в Air New Zealand.



Буферное время между сессиями составит 30 минут. За это время персонал сменит постель и подготовит полки ко сну для следующих пассажиров.

Забронировать спальное место сразу на весь перелет не получится. Каждый пассажир может оплатить всего одну 4-часовую сессию отдыха в Skynest. Это сделано специально, чтобы большее количество пассажиров смогло отдохнуть во время дальних рейсов.



Air New Zealand планирует установить спальные модули в самолеты, летающие на популярных маршрутах из Окленда в Нью-Йорк и Чикаго продолжительностью 15 и 16 часов соответственно. Услуга станет доступна с сентября 2024 года. Пока как альтернативу авиаперевозчик предлагает забронировать пассажирам экономкласса ряд трех кресел на дальних рейсах и комплект для сна из подушки, одеяла и матраса. Услуга называется Economy Skycouch и делает перелет дороже почти в три раза. https://www.avianews.com/world/2023/05/11/airnewzealand_price_for_skynest/