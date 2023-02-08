



Коллапс в Бен-Гурион из-за забастовки

В среду, 8 февраля, в аэропорту Бен-Гурион произошел коллапс из-за забастовки рабочих, которые отказались выгружать багаж из приземляющихся самолетов и регистрировать рейсы.



Многие рейсы в связи с акцией протеста задерживаются.



Согласно заявлению комитета сотрудников Управления гражданской авиацией, с 10:00 до 14:00 рабочие проведут информационные собрания в связи с отсутствием договоренностей по их требованиям.



"Из-за забастовки самолеты не могут отправляться. Пассажиры в растерянности", - отметил представитель авиационной отрасли.

