



Коллапс в аэропортах: в США выявили причину массовой задержки рейсов

Массовая задержка рейсов во всех аэропортах США произошла из-за сбоя в системе NOTAM, которая предназначена для предупреждения пилотов о возможных опасностях, произошедшего через поврежденный файл в базе данных.



Об этом в комментарии CNN рассказал министр транспорта Пит Буттиджич.



Эта система отделена от системы управления воздушным движением, которая удерживает самолеты на безопасном расстоянии друг от друга, однако является еще одним важным инструментом для обеспечения безопасности полетов. В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) подтвердили, что поврежденный файл привел к сбою.



"Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. В настоящее время нет никаких доказательств кибератаки", — сказали в FAA.



По словам Буттиджич, остановка всех вылетов 11 января была осуществлена из осторожности. Ночью в сообщениях о безопасности, которые отправляли пилотам, были "нарушения", которые отражали более серьезную проблему.



В среду Nav Canada также сообщила о сбое в работе канадской системы NOTAM. По словам поставщика аэронавигационных услуг, почти трехчасовое отключение не повлияло на выполнение полетов. Причина устанавливается.



"Мы не думаем, что причина связана с отключением в США", — сказано в заявлении.