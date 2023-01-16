



КНР и Гонконг возобновили ж/д сообщение впервые за три года

Китай впервые с момента начала пандемии коронавируса в 2019 году возобновил высокоскоростное железнодорожное сообщение с Гонконгом.



Несмотря на новую вспышку заболеваемости и высокий уровень смертности, пассажиры выразили облегчение.



В комментариях журналистам, обрадовавшиеся возможности воспользоваться ж/д сообщением пассажиры сказали, что теперь им будет легче вернуться в свои родные города к приближающемуся Китайскому Новому году.



"Возобновление работы высокоскоростной железной дороги приблизило нас к дому. Последние три года из-за пандемии въехать в Китай было непросто. Я уже давно не могу вернуться домой", — сказал пассажир Манг Ли, проходивший пограничный контроль перед посадкой на поезд.



Ранее заработали в обычном режиме пропускные пункты между Гонконгом и "материковым" Китаем, что стало первым шагом на пути к снятию ограничений на передвижение.