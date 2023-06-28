



Кнессет принял закон, который может изменить мир авиации





Пленум Кнессета утвердил в первом чтении законопроект детия Эти Хава Атия, обязывающий израильские авиакомпании установить телефонную связь для отмены трансакций. Согласно законопроекту ответ человека - представителя компании будет получен максимум в течение восьми минут



Именно это и произойдет летом, и в законопроекте подчеркивается, что договор, который потребитель хочет отменить, должен быть заключен непосредственно с авикомпанией, а не через третью сторону, включая поставщиков услуг туристических агентств. Начало действия этого закона - пять месяцев со дня его публикации, и он также будет применяться к сделкам, заключенным до вступления в силу закона.



