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Китайцы массово начали ездить в РФ
09.03.2023 13:37 Алина Груднева

Китайцы массово начали ездить в РФ

Граждане Китая все чаще начали ездить в Россию.

По данным ТАСС, об этом сообщил генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

По его словам, число обращений за российскими визами за период январь-февраль в семь раз превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

Такой резкий рост спроса на поездки в РФ связано с отменой в Китае жестких ограничений, введенных из-за коронавируса.

Уточняется, что генконсульство РФ в Шэньяне начало оформлять до 1000 виз в сутки.

 

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