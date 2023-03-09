



Китайцы массово начали ездить в РФ

Граждане Китая все чаще начали ездить в Россию.



По данным ТАСС, об этом сообщил генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.



По его словам, число обращений за российскими визами за период январь-февраль в семь раз превысило показатели за аналогичный период прошлого года.



Такой резкий рост спроса на поездки в РФ связано с отменой в Китае жестких ограничений, введенных из-за коронавируса.



Уточняется, что генконсульство РФ в Шэньяне начало оформлять до 1000 виз в сутки.



