



Китай впервые за три года возобновляет выдачу всех виз

Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.



Такой шаг стал возможным на фоне отмены действовавших ранее в стране экстренных ограничений в связи с пандемией COVID-19.



Ожидается, что приток иностранных граждан даст экономике Китая новый импульс на фоне худшей за последнее десятилетие динамики роста ВВП.



Регионы Китая, которые не требовали виз до пандемии, вернутся к безвизовому въезду, сообщило Министерство иностранных дел КНР. Среди них южный туристический остров Хайнань и круизные суда, проходящие через порт Шанхая.



Также будет возобновлен безвизовый въезд в южный производственный центр Гуандун для иностранцев из Гонконга и Макао.



Ведомство также сообщило, что иностранцы, у которых есть визы, выданные до 28 марта 2020 года, и которые до сих пор действительны, смогут въехать в Китай.



В 2022 году было совершено около 115 млн трансграничных поездок в Китай и из него, на долю иностранцев пришлось около 4,5 млн визитов. Для сравнения, в 2019 году в Китае было совершено 670 млн поездок, из которых 97,7 млн визитов приходилось на иностранцев.

