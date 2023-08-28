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Китай отменяет для туристов тестирование на COVID-19
28.08.2023 13:49 Ирина Демьянова

Китай отменяет для туристов тестирование на COVID-19

Начиная со среды, 30 августа, Китай больше не потребует негативного результата теста на COVID-19 от въезжающих в страну туристов. Об этом сообщает  Associated Press.

Спикер Министерства иностранных дел страны Ван Вэньбинь объявил на брифинге в понедельник, 28 апреля, что со среды, 30 апреля, все туристы, въезжающие в Китай, не должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19.

Китай завершил свою политику "нулевого уровня заболеваемости COVID-19" только в декабре, после многих лет сильных ограничений, иногда включавших локдаун целых городов и длительные карантины для инфицированных людей. В рамках этих мероприятий прибывающие в страну путешественники должны были проходить недельный карантин в определенных правительством отелях.
 

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