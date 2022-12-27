



Китай отменит карантин для путешественников: названа дата

По словам официальных лиц, Китай отменит карантин для путешественников и туристов с 8 января 2023 года.



Об этом сообщает ВВС.



Несмотря на отмену карантина, прибывающим в страну гражданам все равно нужно будет пройти тест ПЦР.



Власти заявили, что они также "оптимизируют" визовый режим для иностранцев, желающих приехать в Китай для работы и учебы, а также для посещения семьи и воссоединения. Неясно, включает ли это туристические визы, но официальные лица заявили, что начнется пилотная программа для международных круизных лайнеров.



Граждане Китая, желающие подать заявление на получение паспорта для выезда за границу, также смогут сделать это с 8 января.

