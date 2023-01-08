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Китай открыл пропускные пункты на границе с Гонконгом
08.01.2023 17:07 Ольга Белозерова

Китай открыл пропускные пункты на границе с Гонконгом

Сегодня, 8 января, пропускные пункты между Гонконгом и "материковым" Китаем заработали в обычном режиме после трех лет ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Отмечается, что открытие пропускных пунктов стало первым шагом на пути снятия ограничений на передвижение между Гонконгом и "материковым" Китаем.

На первом этапе выезжать в Китай смогут по 60 тыс. жителей Гонконга в день. Из них 50 тыс. смогут пользоваться сухопутными КПП на границе с Шэньчжэнем, а остальные будут использовать для передвижения паромы, самолеты или ехать по мосту Гонконг - Чжухай - Макао.

Всем выезжающим из Гонконга будет необходимо забронировать поездку в специальной системе. 

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