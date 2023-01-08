



Китай открыл пропускные пункты на границе с Гонконгом

Сегодня, 8 января, пропускные пункты между Гонконгом и "материковым" Китаем заработали в обычном режиме после трех лет ограничений, связанных с коронавирусом.



Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Отмечается, что открытие пропускных пунктов стало первым шагом на пути снятия ограничений на передвижение между Гонконгом и "материковым" Китаем.



На первом этапе выезжать в Китай смогут по 60 тыс. жителей Гонконга в день. Из них 50 тыс. смогут пользоваться сухопутными КПП на границе с Шэньчжэнем, а остальные будут использовать для передвижения паромы, самолеты или ехать по мосту Гонконг - Чжухай - Макао.



Всем выезжающим из Гонконга будет необходимо забронировать поездку в специальной системе.