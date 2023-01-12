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Китай готовится расширить авиасообщение с США
12.01.2023 03:34 Ольга Белозерова

Китай готовится расширить авиасообщение с США

Китайский регулятор авиаперевозок готовится разрешить авиакомпаниям летать по большему количеству маршрутов между Китаем и США после отмены антивирусных ограничений на поездки.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на китайское государственное телевидение.

Американские и китайские авиакомпании входят в число примерно 40 перевозчиков, подавших заявки на выполнение около 700 рейсов в неделю с участием 34 стран. Сроки, когда могут возобновиться полеты, не указаны.

Управление гражданской авиации Китая проведет переговоры с регулирующими органами США, чтобы "способствовать плавному возобновлению полетов" между двумя странами.

Китай приостановил большинство рейсов авиакомпаний и других поездок в страну и из страны после вспышки COVID. Недавно большинство ограничений были сняты. 

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