



Китай готовится расширить авиасообщение с США

Китайский регулятор авиаперевозок готовится разрешить авиакомпаниям летать по большему количеству маршрутов между Китаем и США после отмены антивирусных ограничений на поездки.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на китайское государственное телевидение.



Американские и китайские авиакомпании входят в число примерно 40 перевозчиков, подавших заявки на выполнение около 700 рейсов в неделю с участием 34 стран. Сроки, когда могут возобновиться полеты, не указаны.



Управление гражданской авиации Китая проведет переговоры с регулирующими органами США, чтобы "способствовать плавному возобновлению полетов" между двумя странами.



Китай приостановил большинство рейсов авиакомпаний и других поездок в страну и из страны после вспышки COVID. Недавно большинство ограничений были сняты.