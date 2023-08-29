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Казахстан и Израиль запустят прямые рейсы: когда это произойдет
29.08.2023 12:58 Алина Груднева

Казахстан и Израиль запустят прямые рейсы: когда это произойдет

В четверг, 7 сентября, состоится первый прямой рейс Алматы - Тель-Авив.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков.

По его словам, Казахстан будет максимально прилагать усилия для того, чтобы рассказывать о туристическом потенциале страны для израильских туристов.

Посол Казахстана также отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 900 миллионов долларов. Казахстан и Израиль намерены его увеличить. На данный момент основным экспортом Казахстана в Израиль является нефть.

Его встреча состоялась 29 августа с представителями СМИ в резиденции Посла Казахстана в Израиле. Она была посвящена дню конституции Республики Казахстан.

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