



Казахстан и Израиль запустят прямые рейсы: когда это произойдет

В четверг, 7 сентября, состоится первый прямой рейс Алматы - Тель-Авив.



Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков.



По его словам, Казахстан будет максимально прилагать усилия для того, чтобы рассказывать о туристическом потенциале страны для израильских туристов.



Посол Казахстана также отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 900 миллионов долларов. Казахстан и Израиль намерены его увеличить. На данный момент основным экспортом Казахстана в Израиль является нефть.



Его встреча состоялась 29 августа с представителями СМИ в резиденции Посла Казахстана в Израиле. Она была посвящена дню конституции Республики Казахстан.