



Какую одежду нельзя носить в самолете

Готовясь к полету, многие из нас тщательно продумывают свою одежду, чтобы она была максимально удобной.



Конечно, если вы не превысили норму багажа в 22 кг и вам не придется надеть еще несколько слоев, чтобы обеспечить себе возможность взять всю необходимую одежду.



Особенно если вы летите дальним рейсом, вы хотите, чтобы вам было максимально комфортно.



Многие считают леггинсы удобным вариантом одежды для полета, но в следующий раз, когда вы отправитесь в небо, вам, возможно, стоит переосмыслить это мнение.



На самом деле, по словам одного эксперта по самолетам, вы никогда не должны надевать леггинсы во время полета по соображениям безопасности.



Хотя пара удобных леггинсов является любимым выбором многих путешественников во время полета, эксперт по авиации Кристин Негрони советует воздержаться от этого, просто на случай, если на борту самолета возникнет чрезвычайная ситуация.



Она рассказала The Sun: "Возможно, вам придется спасаться через пожар в салоне самолета, или может возникнуть отдельный пожар на земле, когда вы покинете самолет.



Сейчас все носят тайтсы для йоги в самолетах, но я избегаю всех искусственных волокон, потому что они, скорее всего, будут гореть и прилипнут к вам, если случится пожар".



"Я бы посоветовала носить хлопковую одежду или одежду из натуральных волокон".



По словам Кристины, не стоит также отказываться от обуви во время полета, особенно во время взлета и посадки. Также важно выбирать разумную обувь, без каблуков.



"Если вы покидаете самолет, пол может быть очень горячим или холодным, он может быть покрыт маслом, гореть или находиться в кукурузном поле - вам не захочется быть босиком", - говорит она.



"Главное, будьте осторожны. Выбирайте кроссовки, а не высокие каблуки, выбирайте натуральные волокна, а не синтетические, и берите плотно облегающую одежду, а не свободную".