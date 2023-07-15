



Какие продукты стоит есть в самолете: стюардессы дали совет

Пассажирам стоит отказаться от шоколадок или чипсов в самолете, поскольку есть более подходящие и здоровые альтернативы перекусов во время перелета.



По данным The Washington Post, советами поделились бортпроводники.



Стюардессы рекомендуют употреблять продукты с низким содержанием натрия, поскольку они помогают поддерживать высокий уровень энергии и уменьшают отечность. В частности, можно есть такие продукты, как морковь, палочки сельдерея, протеиновые батончики и сухофрукты.



Также можно употреблять орехи, хотя стоит избегать арахиса, поскольку у других пассажиров может быть аллергия. В свою очередь, бортпроводник Майкл Райс советует есть бананы.



Еще одна стюардесса предложила сваренные вкрутую яйца и рыбное филе, однако продукты с сильным запахом являются спорной темой.