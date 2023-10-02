



Как получить в самолете вкусную еду – совет стюардессы

По словам бортпроводницы, которая пять лет работала на рейсах, многие пассажиры, думают, что на борту есть шеф-повар, который готовит для них блюда. И поэтому часто жалуются на то, что еда в боксах слишком пресная. О том, почему перекусы в самолетах не такие вкусные, рассказывает The Sun.



Стюардесса просит пассажиров принять во внимание тот факт, что блюда, которые подают на борту, готовятся не на кухне роскошного ресторана, а в специальном цеху. Они предназначены для разогрева в маленьких самолетных духовках, что сказывается на их вкусе.



"Основное внимание уделяется гигиене продуктов и предотвращению пищевых отравлений людей, поэтому вкус занимает второе место в списке приоритетов", – говорит она.



Тем не менее, есть способ получить то меню, которое удовлетворит потребности любого пассажира. Для этого, по совету бортпроводницы, необходимо заранее выбрать блюда из раздела спецменю на сайте авиакомпании.