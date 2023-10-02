Новости » Путешествия
Как получить в самолете вкусную еду – совет стюардессы
02.10.2023 16:22 Наталья Богинская

Как получить в самолете вкусную еду – совет стюардессы

По словам бортпроводницы, которая пять лет работала на рейсах, многие пассажиры, думают, что на борту есть шеф-повар, который готовит для них блюда. И поэтому часто жалуются на то, что еда в боксах слишком пресная. О том, почему перекусы в самолетах не такие вкусные, рассказывает The Sun.

Стюардесса просит пассажиров принять во внимание тот факт, что блюда, которые подают на борту, готовятся не на кухне роскошного ресторана, а в специальном цеху. Они предназначены для разогрева в маленьких самолетных духовках, что сказывается на их вкусе.

"Основное внимание уделяется гигиене продуктов и предотвращению пищевых отравлений людей, поэтому вкус занимает второе место в списке приоритетов", – говорит она.

Тем не менее, есть способ получить то меню, которое удовлетворит потребности любого пассажира. Для этого, по совету бортпроводницы, необходимо заранее выбрать блюда из раздела спецменю на сайте авиакомпании.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы