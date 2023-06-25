



Израильтянин пожаловался на грязную комнату в отеле Эйлата - и заплатил штраф



Турист в гостинице в Эйлате пожаловался на то, что полученный им номер был грязным, что в душе была плесень и что он и его семья страдали от этого во время отпуска, дорого за это заплатил.



А, житель севера, около десяти месяцев назад забронировал семейный отпуск для себя и двух своих маленьких детей в гостинице в центре города. По его словам, он заплатил 5 130 шекелей за номер с садом, но когда он приехал в отель, то с ужасом обнаружил, что номер очень грязный. "Похоже, что они вообще не убирались. В душе была плесень, а в раковине в ванной - ржавчина и плесень", - сказал А.



Он обратился к менеджеру отеля и сказал ему, что нельзя останавливаться в таком грязном и затхлом номере. Поскольку отель был полностью забронирован, А. предложили переехать в номер поменьше, чтобы он мог чувствовать себя комфортно со своими детьми. А. категорически отказался переезжать в маленький номер и предпочел остаться в своем номере. После этого менеджер отеля предложил А. отменить бронирование, с условием, что ему вернут деньги и не будут взимать штраф за отмену бронирования, но он снова отказался от этого предложения и решил остаться с детьми в номере.



После отпуска А подал иск в суд Хайфы против отеля. Он потребовал компенсации в размере 7 000 шекелей за душевные страдания, причиненные ему и его детям из-за того, что его заставили жить в грязном номере с плесенью и ржавчиной и не переселили в большой номер, аналогичный тому, за который он заплатил.



Отель, со своей стороны, подал заявление о защите, в котором попытался полностью отклонить иск А., утверждая, что ему был предложен другой чистый номер, но он настоял на том, чтобы остаться в грязном номере.



Судья, рассматривавший дело и выслушавший стороны, определил, что отель сделал все возможное, чтобы помочь А, и предложил ему отменить отпуск, получить свои деньги, переехать в чистый номер, но он отклонил предложение отеля. В результате судья обязал А выплатить гостинице судебные издержки в размере 1 200 шекелей.



