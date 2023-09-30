



Израильтяне в Греции против захвата туристами их нового дома

Переехавшая в Грецию из Израиля супружеская пара в ужасе от "захвата" туристами их нового дома на острове Парос.



По данным газеты The Times of Israel, по словам Ронит Нешер и ее мужа, отдыхающие заполонили пляжи.



"Как только начинается сезон, все здесь занято чудовищным количеством шезлонгов и огромными зонтиками, вокруг гремит громкая музыка. Это ужасно. Все захвачено, это похоже на оккупацию. Эти предприниматели думают только о деньгах, а не о природе или людях", - призналась Нешер.



По ее словам, предприниматели хотят превратить Парос в Ибицу или Миконос, но люди, которые там проживают, выступают против этого. Она с мужем присоединилась к «Движению полотенец", которое борется с захватом общественных пляжей острова. По словам активистов, некоторые предприниматели не имеют лицензии, занимая при этом огромные куски пляжа, не оставляя при этом места для местных, которые тоже хотят отдохнуть. Аренда шезлонгов стоит до 100 евро, из-за жители считают себя обделенными и ущемленными.