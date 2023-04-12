



Израильтяне: Поездка в Италию превратилась в кошмар

Семейная пара из Тель-Авива заказала организованную поездку на восемь дней в Италию. По их словам, во время поездки гид не сводил их в Ватикан и Колизей, хотя они были включены в маршрут. "Это два очень важных объекта для тех, кто посещает Рим, но гид пропустил их", - утверждали супруги в иске, поданном ими в мировой суд Тель-Авива по мелким претензиям.



Кроме того, по их словам, отель, в котором они остановились, был низкого уровня, а кровати были неудобными. "В душевых не было горячей воды, в номере стоял неприятный запах, а в гостинице не было лифта", - говорилось в иске.



На этом дело не закончилось: по их словам, еда в ресторанах, куда их водили, была низкого качества, и даже когда они приехали в отель в конце дня, они не получили горячей еды. Только через два дня супругов и других членов группы перевели в другой отель, более высокого уровня. "Поездка в Италию превратилась для нас в кошмар", - утверждают супруги. "Если бы мы знали, что не посетим Ватикан и Колизей, вполне возможно, что мы бы не поехали в этот тур".



Организатор тура, со своей стороны, представил заявление в свою защиту, в котором утверждает, что неполадки в отеле были неожиданными, и когда они были обнаружены, их быстро устранили. Компания выразила сожаление, что еда в ресторанах не пришлась по вкусу истцам, и что она не взяла на себя обязательство иметь лифт в отелях, где она размещает отдыхающих.



После рассмотрения иска представитель суда постановила, что супружеская пара должна получить компенсацию в размере 5 925 шекелей. Она заявила, что доверяет показаниям истцов и указала на то, что они вложили деньги, чтобы гарантировать себе приятный отдых, но чувствуют себя очень разочарованными и обманутыми. "Несомненно, компания-организатор несет повышенную ответственность за происходящее, отвечая за судьбу путешественников", - подчеркивается в постановлении.