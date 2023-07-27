



Израильтян предостерегли от поездок в Грецию и Италию

Министерство иностранных дел Израиля предостерегло граждан от поездок в Грецию и Италию на фоне экстремальной жары и пожаров.



"Греция находится в центре необычной погодной системы, которая включает в себя экстремальные температуры, достигающие 45 градусов по Цельсию. Сильные пожары охватили весь остров Родос. В связи с нынешним чрезвычайным положением рекомендуем не приезжать на остров до отмены чрезвычайного положения", - предупредили в МИД.



Внешнеполитическое ведомство рекомендует израильтянам, уже находящимся в зонах пожаров, подчиняться инструкциям греческих властей и сообщать посольству в Афинах о своем местонахождении по телефону 00302106705500. Рекомендуется передать свои контактные данные и соблюдать указания.



Аналогичное предупреждение от МИД поступило в отношении итальянского острова Сицилия. Израильтянам, которые находятся там, советуют выполнять все указания, регулярно уточнять информацию о событиях и следить за объявлениями об эвакуации из зоны пожара. Общий телефон для сообщения о чрезвычайной ситуации: 112. Телефон для связи с посольством: 0039636198547.



"Тем, кто планирует посетить Сицилию, рекомендуется следить за новостями в СМИ, и быть на связи с гостиницами и другими запланированными местами отдыха или ночевки, чтобы убедиться в безопасности прибытия. В связи с перебоями воздушного движения в этом районе, а также тем, что аэропорт Палермо работает в ограниченном формате, рекомендуется заблаговременно следить за сообщениями авиакомпаний", - призвали в МИД.