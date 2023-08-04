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Израильтян предостерегли от поездок в Эфиопию
04.08.2023 12:24 Алина Груднева

Израильтян предостерегли от поездок в Эфиопию

Министерство иностранных дел предостерегло израильтян от поездок в Эфиопию из-за опасной ситуации в сфере безопасности.

"Израильтянам, проживающим в районах Гондэр, Воло и Джогем, стоит оставаться дома", - сказано в сообщении.

МИД рекомендует израильтянам обеспечить себя средствами связи и принять максимальные меры предосторожности. Находящимся в этих городах посоветовали связаться с посольством Израиля в Аддис-Абебе или позвонить по горячей линии в МИД.

Также рекомендуется избегать поездок в район Амхара и соседние города.

"Израильтянам, которые планируют посетить Эфиопию в целом и районы, упомянутые выше, в частности, предлагается пересмотреть свои планы и следить за ситуацией, пока та не изменится", - добавили в ведомстве
 

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