Израильский отель попал в "Золотой список" журнала Condé Nast Traveler

В этом году израильский отель был включен в "Золотой список" журнала Condé Nast Traveler — престижного ежегодного перечня лучших мест для проживания в мире по версии журнала о роскошных путешествиях.



Отель "The Jaffa", расположенный в одноименном городе, граничащем с Тель-Авивом, появился в разделе Африки и Ближнего Востока.



Журнал сообщил, что его список, опубликованный на прошлой неделе , был "тщательно отобран международной командой".



"The Jaffa", в котором 120 комнат, описывается как "бывший монастырь с витражами, который британский дизайнер Джон Поусон превратил в анахроничный шедевр".



В интерьере есть "высокие потолки, обрамленные неоклассическими орнаментами", а бывший алтарь, превращен в барную стойку, облицованную мрамором.



Это переплетение старого и нового распространяется и на другие помещения отеля, от проходов с колоннадами вокруг благоухающего цитрусовыми двора, где в течение всего дня в гастрономе Golda's подают рогалики, лосось и шакшуку, до оштукатуренных потолков в люксах.



Журнал пишет, что "The Jaffa", расположенный к югу от центра Тель-Авива, стал одной из самых креативных локаций Израиля.