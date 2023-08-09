



Израильский лоукостер открывает прямые рейсы из Тель-Авива в столицу Шри-Ланки

Arkia Airlines объявила, что с 31 октября этого года она начнет выполнять прямые рейсы из Тель-Авива в Коломбо на Шри-Ланке, популярном среди местных туристов. До сих пор путешественникам приходится полагаться на стыковочные рейсы, чтобы добраться до острова, что часто удлиняет время в пути и создает логистические сложности. Выполнение прямых рейсов Тель-Авив – Коломбо облегчит недавнее открытие неба Саудовской Аравии и Омана для израильских коммерческих рейсов.



В феврале этого года правительство Омана заявило, что “все авиакомпании могут летать над его территорией”, присоединившись к соседней Саудовской Аравии в обеспечении коридора для перевозчиков из Израиля.



В настоящее время среднее время полета из Израиля в Шри-Ланку составляет около шести с половиной часов, и, по прогнозам отраслевых экспертов, оно сократится примерно до шести часов.



Помимо Шри-Ланки, популярная бюджетная авиакомпания Arkia предлагает рейсы в пляжных направлениях, такие как Гоа в Индии, Шарем в Египте и Пальма-де-Майорка в Испании.