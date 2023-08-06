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Израильские СМИ сообщают о резком сокращении числа охраняемых авиарейсов
06.08.2023 09:47 Аркадий Бочаровский

Израильские СМИ сообщают о резком сокращении числа охраняемых авиарейсов


12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что начиная с августа, количество израильских рейсов, обслуживаемых охранниками, стало сокращаться. Эта тенденция обусловлена двумя основными причинами: кадровой проблемой и соображениями оптимизации системы, согласно которым не каждый рейс должен иметь охранника.

Кадровая проблема связана с тем, что изменились условия найма охранников, и многие из них уволились. Что касается эффективности усилий, то, по мнению высокопоставленных сотрудников аппарата премьер-министра, безопасность пассажиров можно обеспечить и без вооруженной охраны на каждом рейсе.

Август - разгар периода отпусков, и это месяц характеризуется увеличением количества рейсов, поэтому можно предположить, что именно в этом месяце число рейсов без охраны будет расти. Речь идет и о рейсах  и по относительно близким направлениям, и о трансатлантических рейсах.

Граждане Израиля - постоянная цель террористических организаций, поэтому некоторые утверждают, что охранники на рейсах необходимы для предотвращения  реальной опасности. 

Кроме того, есть, конечно, и потребительский интерес. Израильтяне, летающие, например, авиакомпаниями El Al или Israir, платят дорого не только за кошерную еду или стюардесс, говорящих на иврите, но и потому, что знают, что обеспечивается безопасность полета. Теперь возникает вопрос, снизятся ли цены и как подобное изменение воспримут пассажиры.

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